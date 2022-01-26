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    Найдовші нарощені нігті: українка встановила незвичний рекорд (фото)

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    Манікюр називається &laquo;Скарби дракона&raquo; - Найдовші нарощені нігті: українка встановила незвичний рекорд (фото)

    Манікюр називається «Скарби дракона»

    фото: Facebook/Лана Вєтрова

    Українка встановила двометровий рекорд нарощування

    В Україні зафіксували рекорд «Найдовші нарощені нігті на руці». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Лана Вєтрова.

    На такий рекорд наважилася топ-майстер нейл-арту, засновниця Школи манікюру Вікторія Бондаренко. Для роботи їй знадобилося 500 г гелю та 3 години безперервної роботи. Нігті мають модні кольори та декоровані стразами.

    Книга Рекордів Гіннеса має цілий розділ рекордів, пов'язаних із довгими нігтями. Цікаво, що світовий рекорд із цієї номінації належить чоловікові зі штучними нігтями довжиною 121 см.

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    Найдовші нарощені нігті: українка встановила незвичний рекорд (фото)
    Найдовші нарощені нігті: українка встановила незвичний рекорд (фото)
    Найдовші нарощені нігті: українка встановила незвичний рекорд (фото)
    фото: Facebook/Лана Вєтрова

    Нагадаємо, книга рекордів Гіннеса України відкрила нову категорію рекордів у області довжини ніг, першою рекордсменкою у цій ній стала Ганна Мохонько.

    Також, український кіберспортсмен з NAVI Олександр s1mple Костильов посів перше місце в топі гравців у 2021 році за версією видання HLTV. Разом із командою він виграв 8 турнірів та побив рекорд за кількістю звань MVP («Найкорисніший гравець») за один рік.

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    Теги: рекорд мода
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    Найдовші нарощені нігті: українка встановила незвичний рекорд (фото)