Українка зі своїм рекордним шпагатом втерла носа росіянці Волочковій (фото, відео)

Ганна зізнається, що до останнього моменту не була впевнена, що потрапить до Києва – значимість рекорду знецінила смерть матері

Книга рекордів Гіннеса України відкрила нову категорію рекордів у області довжини ніг, першою рекордсменкою у цій ній стала Ганна Мохонько. Про це повідомляє в сюжеті тіла каналу ДІМ.

Довгу ніг українки заміряли у поперечному шпагаті, від кінчиків пальців правої ноги до кінчиків пальців лівої, загальна довжина – 244см. Зріст Мохонько – 182см, дівчина змогла побити рекорд російської балерини Анастасії Волочкової на 19см.

«Рекорд був зафіксований у поперечному шпагаті – 244 сантиметри. Подібний рекорд у Росії належить Анастасії Волочковій – він менший на 19 сантиметрів – 225 сантиметрів», – пише Ганна на своїй сторінці у соціальних мережах.

«У день смерті мами я вирішила поговорити зі священиком про свої думки, почуття, про те, що сталося зі мною за останній місяць. Його відповідь здивувала і повернула мені колишню впевненість: «Виконайте її волю, присвятіть рекорд пам'яті своєї мами!» – згадує рекордсменка.

Нагадаємо, український кіберспортсмен з NAVI Олександр s1mple Костильов посів перше місце в топі гравців у 2021 році за версією видання HLTV. Разом із командою він виграв 8 турнірів та побив рекорд за кількістю звань MVP («Найкорисніший гравець») за один рік.