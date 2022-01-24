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    Українка зі своїм рекордним шпагатом втерла носа росіянці Волочковій (фото, відео)

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    Дієтолог із Полтави Ганна Мохонько потрапила в українську книгу рекордів - Українка зі своїм рекордним шпагатом втерла носа росіянці Волочковій (фото, відео)

    Дієтолог із Полтави Ганна Мохонько потрапила в українську книгу рекордів

    фото: facebook.com/mokhonko

    Ганна зізнається, що до останнього моменту не була впевнена, що потрапить до Києва – значимість рекорду знецінила смерть матері

    Книга рекордів Гіннеса України відкрила нову категорію рекордів у області довжини ніг, першою рекордсменкою у цій ній стала Ганна Мохонько. Про це повідомляє в сюжеті тіла каналу ДІМ.

    Довгу ніг українки заміряли у поперечному шпагаті, від кінчиків пальців правої ноги до кінчиків пальців лівої, загальна довжина – 244см. Зріст Мохонько – 182см, дівчина змогла побити рекорд російської балерини Анастасії Волочкової на 19см.

    «Рекорд був зафіксований у поперечному шпагаті – 244 сантиметри. Подібний рекорд у Росії належить Анастасії Волочковій – він менший на 19 сантиметрів – 225 сантиметрів», – пише Ганна на своїй сторінці у соціальних мережах.

    «У день смерті мами я вирішила поговорити зі священиком про свої думки, почуття, про те, що сталося зі мною за останній місяць. Його відповідь здивувала і повернула мені колишню впевненість: «Виконайте її волю, присвятіть рекорд пам'яті своєї мами!» – згадує рекордсменка.

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    Українка зі своїм рекордним шпагатом втерла носа росіянці Волочковій (фото, відео)
    Українка зі своїм рекордним шпагатом втерла носа росіянці Волочковій (фото, відео)
    Українка зі своїм рекордним шпагатом втерла носа росіянці Волочковій (фото, відео)
    фото: facebook.com/mokhonko

    Нагадаємо, український кіберспортсмен з NAVI Олександр s1mple Костильов посів перше місце в топі гравців у 2021 році за версією видання HLTV. Разом із командою він виграв 8 турнірів та побив рекорд за кількістю звань MVP («Найкорисніший гравець») за один рік.

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    Теги: спорт рекорд
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    Українка зі своїм рекордним шпагатом втерла носа росіянці Волочковій (фото, відео)