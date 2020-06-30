У МОЗ назвали основну причину зростання захворюваності на Covid-19



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В Україні вже 57 активних хворих на 100 000 населення - Степанов

Основною причиною зростання захворюваності є нехтування засобами індивідуального захисту, - міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що основна причина зростання захворюваності на коронавірус в Україні – це нехтування правилами, запровадженими МОЗ. Про це міністр сказав на брифінгу, йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

«Основний фактор підвищення захворюваності на Covid-19 - нехтування засобами індивідуального захисту, соціальною дистанцією та іншими правилами, запровадженими МОЗ», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.

Також Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.