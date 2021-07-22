На Волині зафіксували хмари незвичної форми (фото)

Через свій зловісний вигляд вим'яподібні хмари часто вважаються провісниками бурі або урагану

Свою назву Mammatus отримали за низку пористих вим'яподібних опуклостей або трубчастих мішечків, що виходять із основи хмари

Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології у Facebook розповіли, що значать двоопуклі хмари, які зафіксували в м.Ківерці Волинської області.

У повідомленні йдеться про те, що це явище є одним із різновидів купчасто-дощових хмар специфічної чарункової або сумчастої структури. Вони утворюються у теплу пору року до або після проходження грозового шторму.

Складаються хмари найчастіше з кристалів льоду, або у їх поєднанні з краплями води.

Свою назву Mammatus отримали за низку пористих вим'яподібних опуклостей або трубчастих мішечків, що виходять із основи хмари.

Синоптики наголошують, що через свій зловісний вигляд ці хмари часто вважаються провісниками бурі або урагану. При цьому вони можуть знаходитися від грозового вогнища на відстані до декількох десятків кілометрів.

Цікаво, що таке явище не характерне для наших широт, здебільшого зустрічаються у тропіках і пов'язані з утворенням циклонів.

Додамо, що гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував у Facebook красиві кадри з чорногірського масиву. На відео видно, як хмари вкривають вершини гір, утворюючи карпатське «море». А місцями здається, що водяна пара, кристали льоду та їх суміш утворюють білосніжні водоспади.

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