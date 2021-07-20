  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Карпатах хмари утворили казковий водоспад (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водяна пара та кристали льоду утворюють білосніжні водоспади - У Карпатах хмари утворили казковий водоспад (відео)
    Водяна пара та кристали льоду утворюють білосніжні водоспади
    Фото: скріншот відео Василя Фіцака

    Хмари вкривають вершини гір, утворюючи «море» в Карпатах

    Гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував у Facebook красиві кадри з чорногірського масиву.

    На відео видно, як хмари вкривають вершини гір, утворюючи карпатське «море». А місцями здається, що водяна пара, кристали льоду та їх суміш утворюють білосніжні водоспади.

    Щоб отримати кілька секунд неймовірних відеокадрів, автору довелося знімати близько 20 хвилин.

    Раніше над Київщиною спостерігали за сріблястими хмарами. Вважається, що вони складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів. Вони утворюються лише при неймовірно низьких температурах та при наявності води для утворення кристалів льоду.

    Додамо, що в Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми – ядерний гриб.

    До слова, на офіційній сторінці України у Фейсбуці вийшов англійською мовою проморолик для туристів, у якому запрошують влітку відвідати Україну.

    Читайте також:
    Теги: рятувальники Україна Карпати (гори)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Карпатах хмари утворили казковий водоспад (відео)