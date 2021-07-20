У Карпатах хмари утворили казковий водоспад (відео)

Хмари вкривають вершини гір, утворюючи «море» в Карпатах

Гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував у Facebook красиві кадри з чорногірського масиву.

На відео видно, як хмари вкривають вершини гір, утворюючи карпатське «море». А місцями здається, що водяна пара, кристали льоду та їх суміш утворюють білосніжні водоспади.

Щоб отримати кілька секунд неймовірних відеокадрів, автору довелося знімати близько 20 хвилин.

Раніше над Київщиною спостерігали за сріблястими хмарами. Вважається, що вони складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів. Вони утворюються лише при неймовірно низьких температурах та при наявності води для утворення кристалів льоду.

Додамо, що в Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми – ядерний гриб.

До слова, на офіційній сторінці України у Фейсбуці вийшов англійською мовою проморолик для туристів, у якому запрошують влітку відвідати Україну.

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