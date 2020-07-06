На заході України досі підтоплено п'ять міст і сіл



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Підтопленими залишаються населені пункти Буковини

У західних областях України станом на ранок 6 липня залишаються підтопленими п’ять населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 6 липня на території західних областей залишається підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області; 14 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (11), Тернопільська (3)); 47 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок (Чернівецька (38), Тернопільська (7), Івано-Франківська (2)). Зруйновано 202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08)) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1)). Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях», - йдеться у повідомленні.

Крім того, силами ДСНС із початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб. Протягом доби відкачано понад 3 тис. кубометрів води (з початку робіт – понад 362 тис. м3); розчищено 520 м автодоріг (з початку робіт – 16,359 км), 0,37 км русел річок (з початку робіт – 9,335 км); доставлено для населення 5 т питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – близько 46,965 т). Всього до робіт на території області залучено 167 осіб та 72 од. техніки, з них від ДСНС 139 чол. о/с та 60 од. техніки (з них 1 гелікоптер ДСНС).