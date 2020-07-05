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    Здоров'я

    На Буковині майже вдвічі зменшилася добова кількість хворих на коронавірус

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    <p>Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5018</p> - На Буковині майже вдвічі зменшилася добова кількість хворих на коронавірус

    Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині наразі становить 5018

    Сьогодні у Чернівецькій області підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом, вчора – 30

    У неділю, 5 липня, на Буковині офіційно підтверджено ще 16 випадків зараження коронавірусом.

    Про це повідомив у Facebook очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5018 осіб.

    За словами Осачука, усього лабораторний центр сьогодні опрацював 152 зразки на Covid-19.

    Також повідомляється, що 59 буковинців у неділю одужали від Covid-19.

    Зазначимо, що 4 липня в Чернівецькій області було підтверджено 30 нових випадків зараження Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.

    здоров'я медицина Україна Чернівецька область коронавірус
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