На Закарпатті чоловік зайшов в прокуратуру і побив правоохоронця



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Невідомий намагався пошкодити систему пропускного режиму до адмінбудівлі прокуратури

У приміщенні прокуратури Закарпатської області місцевий житель завдав тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Інцидент стався близько 16 години 20 вересня.

«Чоловік, намагаючись пошкодити встановлену систему пропускного режиму до адміністративної будівлі прокуратури Закарпатської області, умисно заподіяв працівникові правоохоронного органу тілесні ушкодження, у зв'язку з виконанням цим працівником своїх службових обов'язків», - заявили в прокуратурі.

За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу Ужгородським відділом поліції ГУНП в Закарпатській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Наразі у даному кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі дії.