На Закарпатті фермер виростив коноплю на 39 млн грн



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Фото: Нацполіція На Закарпатті поліцейські виявили сховок наркотичних речовин вартістю приблизно 39 мільйонів гривень

Правоохоронці виявили на території близько одного гектара посіви марихуани

16 серпня співробітники поліції отримали оперативну інформацію про те, що на Ужгородщині, між Розівкою та Холмоком, можлива наявність наркотиків. Прибувши на місце правоохоронці виявили на території близько одного гектара посіви марихуани, спеціально облаштовані крапельною системою поливу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Крім того, у кількох закинутих господарських приміщеннях правоохоронці виявили стебла коноплі, яка готувалася для розфасування, а також суха наркотична речовина, розфасована у спеціальні пакети та скляні банки для консервування.

Територія була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками. Також правоохоронці виявили кілька камер відеоспостереження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, спеціалісти Управління протидії наркозлочинності, разом із працівниками роти поліції особливого призначення, а також Кінологічного центру та Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани та 123 стебла розміром від 80 сантиметрів до 2 метрів 20 сантиметрів.

Особу власника фермерського господарства встановили. Ним виявився 51-річний чоловік, житель Ужгородського району. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчинені вказаного кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Попередня правова кваліфікація — частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Слідство у справі триває.