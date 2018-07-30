В Одесі проректор університету погорів на крупному хабарі



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Фото: прес-служба прокуратури Одеської області

Працівника вишу затримали з хабарем у його робочому кабінеті

В Одесі правоохоронці викрили на хабарі проректора державного університету.

Про це 30 липня повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

«Проректор вимагав неправомірну вигоду у сумі 310 000 грн від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочивальників», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що у понеділок, 30 липня, працівника університету затримали під час передачі першого траншу у сумі 62 500 грн у його робочому кабінеті.

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Київській області затримали посадовця митниці, який за хабар хотів уникнути адмінвідповідальності за корупцію.

Також у Вінницькій області на хабарі у розмірі 6 тис. доларів викрили прокурора.