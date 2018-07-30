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    В Одесі проректор університету погорів на крупному хабарі

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    В Одесі проректор університету погорів на крупному хабарі
    Фото: прес-служба прокуратури Одеської області

    Працівника вишу затримали з хабарем у його робочому кабінеті

    В Одесі правоохоронці викрили на хабарі проректора державного університету.

    Про це 30 липня повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

    «Проректор вимагав неправомірну вигоду у сумі 310 000 грн від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочивальників», - заявили в прокуратурі.

    Зазначається, що у понеділок, 30 липня, працівника університету затримали під час передачі першого траншу у сумі 62 500 грн у його робочому кабінеті.

    Тривають першочергові слідчі дії.

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    В Одесі проректор університету погорів на крупному хабарі
    В Одесі проректор університету погорів на крупному хабарі
    Фото: прес-служба прокуратури Одеської області

    Нагадаємо, у Київській області затримали посадовця митниці, який за хабар хотів уникнути адмінвідповідальності за корупцію.

    Також у Вінницькій області на хабарі у розмірі 6 тис. доларів викрили прокурора.

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