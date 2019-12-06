На Закарпатті невідомі обстріляли ремонтників доріг



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Між молодиками та працівниками дорожньої служби виник конфлікт із стріляниною

На Закарпатті молодики відкрили стрілянину в бік працівників дорожньої служби на трасі Мукачево-Рогатин і втекли. Поліція з'ясовує обставини стрілянини, в області оголошено оперативний план «Сирена».

Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Facebook.

«Поліція з‘ясовує обставини конфлікту зі стріляниною на Мукачівщині, під час якого невідомі особи застосували зброю до працівників дорожньої служби, після чого втекли. На місці події працює поліція, з'ясовують усі обставини злочину. У області введено план «Сирена», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в поліції, повідомлення про те, що у селі Верхній Коропець Мукачівського району невідомі особи на автомобілі здійснили постріли у бік працівників дорожньої служби надійшло 5 грудня близько 19:55. На місці поліція з'ясувала, що у зв’язку з проведенням робіт з ремонту дорожнього покриття між невстановленими на даний час поліцією особами та працівниками дорожньої служби, виник конфлікт. У результаті - чоловіки на авто здійснили кілька пострілів у бік робітників та втекли у невідомому напрямку.

В поліції зазначають, що особи пересувались на трьох авто, одне з яких залишили на місці події, а на інших двох зникли з місця пригоди.