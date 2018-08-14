На Закарпатті пенсіонерка згоріла під час спалювання сухої трави



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Жінка втратила свідомість й впала у багаття

У Перечині Закарпатської області літня жінка під час спалювання сухої рослинності втратила свідомість та впала у багаття, внаслідок чого загинула.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС України у Закарпатській області.

Як розповіли рятувальники, випадок стався 12 серпня в місті Перечин на вул. Богдана Хмельницького.

За попередньою інформацією, жінка, 1937 року народження, за межами домоволодіння спалювала суху рослинність та через отруєння чадним газом втратила свідомість й впала у багаття.

«Це помітили сусіди жінки. Вони й зателефонували до рятувальників та медиків. Лікарі «швидкої» допомоги, які прибули за викликом, намагались допомогти постраждалій, але на жаль, попри всі старання вона померла по дорозі до лікарні», – розповіли у ДСНС.

Рятувальники додали, що загалом, впродовж 10-13 серпня, в екосистемах області зафіксовано 35 випадків загорання сухої рослинності та сміття на відкритих територіях загальною площею 36 га.