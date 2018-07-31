На Закарпатті порушники під час затримання побили поліцейського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мукачеві порушники напали на патрульних

Чловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі

Увечері в неділю, 29 липня, у Мукачеві Закарпатської області група п’яних чоловіків під час затримання напала на працівників патрульної поліції, у результаті один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Як повідомили у місцевій поліції, напад стався на вулиці Тимірязєва, коли поліцейські затримували одного з чотирьох осіб із ознаками алкогольного сп’яніння, які нецензурно висловлювались у бік патрульних й перехожих.

Під час затримання на місце події прийшло ще кілька чоловік, які чинили активний опір та намагалися вдарити патрульних.

«Один із учасників події хапав інспекторів за руки, погрожував фізичною розправою й наніс удар в обличчя патрульному. Його затримали відразу, інші здійснили спробу втечі», - заявили поліцейські, зазначивши, що підозрюваних вдалося затримати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ, тобто умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

За вчинене їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.