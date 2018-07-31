  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті порушники під час затримання побили поліцейського

    • Розсилка
    <span>У Мукачеві порушники напали на патрульних</span> - На Закарпатті порушники під час затримання побили поліцейського
    У Мукачеві порушники напали на патрульних

    Чловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі

    Увечері в неділю, 29 липня, у Мукачеві Закарпатської області група п’яних чоловіків під час затримання напала на працівників патрульної поліції, у результаті один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

    Як повідомили у місцевій поліції, напад стався на вулиці Тимірязєва, коли поліцейські затримували одного з чотирьох осіб із ознаками алкогольного сп’яніння, які нецензурно висловлювались у бік патрульних й перехожих.

    Під час затримання на місце події прийшло ще кілька чоловік, які чинили активний опір та намагалися вдарити патрульних.

    «Один із учасників події хапав інспекторів за руки, погрожував фізичною розправою й наніс удар в обличчя патрульному. Його затримали відразу, інші здійснили спробу втечі», - заявили поліцейські, зазначивши, що підозрюваних вдалося затримати.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ, тобто умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

    За вчинене їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Читайте також
    Національна поліція України Закарпаття напад чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ