На Закарпатті роми влаштували масову бійку під час виборів барона



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Через бійку в лікарню з травмою голови був доставлений 24-річний чолові

У вівторок, 7 серпня, в селі Підвиноградів на Закарпатті сталася масова бійка.

Про це повідомляє видання Мukachevo.net.

Поліцейські з'ясували, що місцеві роми вибирали нового барона, в результаті чого виник конфлікт.

Через бійку в лікарню з травмою голови був доставлений 24-річний чоловік. Ще шість осіб виявили з незначними ушкодженнями.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

ЗМІ нагадує, що це не перший інцидент з ромами у Підвиноградові. На початку року там розгорівся конфлікт через подвір'я, де ті любили ночувати. Це вивело з себе місцевих жителів, і вони заварили ворота у двір.

Згодом відбулася зустріч громади з представниками нацменшини. В ході дискусій ром-власник погодився продати будинок і дав тиждень на його купівлю.

Як відомо, Підвиноградів - закарпатське село на Виноградівщині, де розташоване також одне з найбільших ромських поселень у Закарпатті

Нагадаємо, раніше група молодиків, озброївшись ножами, металевими трубами, ланцюгами, здійснили напад на табір, у якому тимчасово проживали особи ромської національності. Чоловіки здійснили погром та побиття його мешканців.

Внаслідок цього 24-річний мешканець Закарпатської області отримав численні ножові поранення та помер. Ще троє осіб, серед яких 10-річний хлопчик, 19-річний юнак та 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження.