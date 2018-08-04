На Закарпатті військові торгували вибухівкою і патронами
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Розсилка
Затримали військовослужбовців під час збуту 7 кг тротилу та 200 гр. пластиду
Військовослужбовців однієї з частин на Закарпатті викрили на продажі вибухівки. Про це повідомляє військова прокуратура Закарпаття.
У період червня-серпня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського задокументовано неодноразові факти збуту засобів ураження військовослужбовцями однієї з військових частин.
Зокрема, за вказаний період сержант та молодший сержант одного з батальйонів реалізували 8,3 кг тротилу, 200 гр. пластиду, 75 засобів для ініціювання підриву та 26 набоїв калібру 5,45 мм до автомата Калашнікова на загальну суму 16,7 тис грн.
Затримали військовослужбовців в порядку ст. 208 КПК України 2 серпня 2018 року під час збуту 7 кг тротилу та 200 гр. пластиду.
На даний час вирішуються питання щодо повідомлення бійцям про підозру за ст. 410, ст.263 КК України та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Спецоперація з викриття вказаних правопорушників проводилася слідчими Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками ВЗНД УСБУ в Закарпатській області.