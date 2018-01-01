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    На залізничному вокзалі у Бахмуті виявили гранатомет

    Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика протитанковий гранатомет РПГ-22
    На залізничному вокзалі в Бахмуті Донецької області поліція виявила у вівторок протитанковий гранатомет. Про це повідомили в поліції Донецької області. «В Бахмуті пильні громадяни, поліцейські та рятувальники запобігли можливій трагедії на залізничному вокзалі. Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика
    • Сьогодні, 06:11
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    Виявлений гранатомет
    Виявлений гранатомет

    Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика протитанковий гранатомет РПГ-22

    На залізничному вокзалі в Бахмуті Донецької області поліція виявила у вівторок протитанковий гранатомет.

    Про це повідомили в поліції Донецької області.

    «В Бахмуті пильні громадяни, поліцейські та рятувальники запобігли можливій трагедії на залізничному вокзалі. Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика протитанковий гранатомет (РПГ-22) та негайно звернулися до чергового наряду поліції», - йдеться у повідомленні.

    Поліцейські оточили небезпечну зону, евакуювали людей і охороняли її від сторонніх осіб до ліквідації загрози. На щастя, зброя знаходилася на відстані від залізничної колії і великого скупчення людей.

    Спільно з вибухотехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій знахідку було вилучено для подальшої утилізації.

    До слова, українській бійці на Світлодарській дузі у бойовиків в бою відібрали кулемет.

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