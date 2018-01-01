На залізничному вокзалі у Бахмуті виявили гранатомет

Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика протитанковий гранатомет РПГ-22

На залізничному вокзалі в Бахмуті Донецької області поліція виявила у вівторок протитанковий гранатомет. Про це повідомили в поліції Донецької області. «В Бахмуті пильні громадяни, поліцейські та рятувальники запобігли можливій трагедії на залізничному вокзалі. Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виявлений гранатомет

Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика протитанковий гранатомет РПГ-22

На залізничному вокзалі в Бахмуті Донецької області поліція виявила у вівторок протитанковий гранатомет.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

«В Бахмуті пильні громадяни, поліцейські та рятувальники запобігли можливій трагедії на залізничному вокзалі. Працівники вокзалу виявили на території контейнерного майданчика протитанковий гранатомет (РПГ-22) та негайно звернулися до чергового наряду поліції», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оточили небезпечну зону, евакуювали людей і охороняли її від сторонніх осіб до ліквідації загрози. На щастя, зброя знаходилася на відстані від залізничної колії і великого скупчення людей.

Спільно з вибухотехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій знахідку було вилучено для подальшої утилізації.

До слова, українській бійці на Світлодарській дузі у бойовиків в бою відібрали кулемет.