На Запоріжжі чоловік жбурнув у співмешканку гранату



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Жінка внаслідок вибуху отримала осколкові поранення ніг

У місті Дніпрорудне Запорізької області чоловік під час сварки у кімнаті гуртожитку кинув у свою співмешканку ручну осколкову гранату. Жінка внаслідок вибуху отримала осколкові поранення ніг.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Ми живемо у «лихі часи»: якщо раніше чоловік з жінкою сварилися та билися, то сьогодні кидають в один одного гранати. Вчора у місті Дніпрорудне Запорізької області в кімнаті гуртожитку молодий чоловік, 1992 р.н., під час раптово виниклої сварки зі своєю співмешканкою, 1998 р.н., кинув в її бік ручну осколкову гранату, яка вибухнула», - повідомив Аброськін у Facebook.

За його даними, у результаті цього «жіночка отримала осколкові поранення ніг».