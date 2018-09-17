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    На Запоріжжі чоловік жбурнув у співмешканку гранату

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    На Запоріжжі чоловік жбурнув у співмешканку гранату

    Жінка внаслідок вибуху отримала осколкові поранення ніг

    У місті Дніпрорудне Запорізької області чоловік під час сварки у кімнаті гуртожитку кинув у свою співмешканку ручну осколкову гранату. Жінка внаслідок вибуху отримала осколкові поранення ніг.

    Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

    «Ми живемо у «лихі часи»: якщо раніше чоловік з жінкою сварилися та билися, то сьогодні кидають в один одного гранати. Вчора у місті Дніпрорудне Запорізької області в кімнаті гуртожитку молодий чоловік, 1992 р.н., під час раптово виниклої сварки зі своєю співмешканкою, 1998 р.н., кинув в її бік ручну осколкову гранату, яка вибухнула», - повідомив Аброськін у Facebook.

    За його даними, у результаті цього «жіночка отримала осколкові поранення ніг».

     

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