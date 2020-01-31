На Запоріжжі фірма екс-мера нагодувала вигаданих робітників АЕС на 60 млн грн



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Розкрадання відбувалося за участі та прикриття службовців ДФС в Запорізькій області (не вживали заходів при перевірках) та Східного офісу Держаудитслужби (при ревізіях)

Мелітопольське теруправління Державного бюро розслідувань підозрює службовців Запорізької АЕС у розкраданні більше 60 млн грн. при годуванні своїх робітників за підрядами з ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС».

Про це йдеться в ухвалі Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 22 січня.

Встановлено, що протягом 2015-2019 років між ВП «Запорізька АЕС» та ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» (код 31441039) були укладені договори з надання послуг їдальні «Організація лікувально-профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві», а саме:

-договір №75/21-15 від 26.01.2015 на загальну суму 49 331800 грн.;

-договір №75/08-16 від 25.01.2016 на загальну суму 65 469300 грн.;

-договір №75/06-17 від 26.01.2017 на загальну суму 67 175202 грн.;

-договір №75/05-18 від 03.05.2018 на загальну суму 97 790000 грн.;

-договір №75/03-19 па загальну суму 53 780 000 грн.

За вказаними договорами кількість осіб, яких необхідно забезпечити лікувально-профілактичним харчуванням у ВП «Запорізька АЕС» становить 4 349 чоловік па добу, у тому числі забезпечити безкоштовно молоком 1 200 осібна добу та соком (пакетним) 174 осіб на добу, але фактична щодобова відвідуваність атестованих працівників з особливо шкідливими умовами праці становить 3 298 осіб на добу.

При цьому, службові особи ТОВ «Комбінат громадського харчування АFC», щодня надавали лікувально-профілактичне харчування на 1 051 особу менше, ніж осіб щодо кількості яких було укладено вищевказані договори з надання послуг їдальні «Організація лікувально-профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві».

В той же час, коригування актів фактично наданих послуг не здійснювалося, на підставі чого, службові особи ВП «Запорізька АЕС» безпідставно перераховували бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС».

В подальшому, з метою переведення в готівкову форму, безпідставно отримані ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» бюджетні кошти переводились на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Грін Лайф» (код 37463849), ТОВ «Лівайн Торг» (код 41449359), якими в подальшому заволоділи службові особи ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» та ВП «Запорізька АЕС», обернувши їх на свою користь, спричинивши матеріальної шкоди державі на суму понад 60 млн. грн.

Таким чином, службові особи відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» протягом 2015 - 2019 років, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та підписання договорів та актів наданих послуг їдальні «Організація лікувально-профілактичного харчування персоналу та харчування працівників на виробництві», які містять недостовірні відомості, привласнили бюджетні кошти на суму понад 60 млн. грн., чим завдали збитків державі на вказану суму, що більш ніж в шістсот раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

При цьому, розкрадання бюджетних коштів відбувалось при безпосередній участі та прикритті службових осіб ДФС в Запорізькій області, які не вживали заходів при здійснені перевірок контрагентів ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» та службових осіб Східного офісу Державної аудиторської служби України при проведені планових та позапланових ревізій при використанні бюджетних коштів.

Слідчі ДБР у 2019 р. відкрили кримінальне провадження та згодом клопотали у суді про доступ до вказаних договорів харчування з можливістю провести їх виїмку. Суд це клопотання задовольнив.

ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕC» (Кам’янсько-Дніпровський район, село Благовіщенка) належить Тетяні Самойдюк та через сільськогосподарське ТОВ «Благовіщенка» Івану Самойдюку, зазначає видання «Наші гроші».

Іван Самойдюк раніше був депутатом Енергодарської міськради, потім секретарем, першим заступником міського голови, а згодом виконувачем обов’язків міського голови. З 2008 р. «Комбінат громадського харчування АЕC» отримало замовлень на 575,18 млн грн. – майже всі від «Енергоатому».

Якимівське ТОВ «Грін Лайф» належить Віталію Ворфоломєєву.

Дніпровське ТОВ «Лівайн Торг» належить Ользі Жиронкіній. Фірма входить до сфери впливу групи «Приват» Ігоря Коломойського.