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    На Запоріжжі сільраду закидали коктейлями Молотова

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    <p>Сільрада Водяного після спроби підпалу</p> - На Запоріжжі сільраду закидали коктейлями Молотова

    Сільрада Водяного після спроби підпалу

    Версія навмисного підпалу розглядається як одна з основних, оскільки поруч були виявлені розбиті обгорілі пляшки з гнітом

    У селі Водяне Запорізької області невідомі намагалися спалити сільську раду, закидавши місцевий орган влади коктейлями Молотова 5 серпня.

    Про це в понеділок, 6 серпня, повідомляє місцеве видання Медіа Центр.

    Відомо, що о 12:08 пожежникам надійшов виклик від мешканців села Водяне, які повідомили про подію в сільській раді. На місці рятувальники встановили, що, попри решітки, скло у трьох вікнах будівлі було пошкоджено (вибито). Одне з приміщень постраждало від пожежі.

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    На Запоріжжі сільраду закидали коктейлями Молотова
    На Запоріжжі сільраду закидали коктейлями Молотова
    На Запоріжжі сільраду закидали коктейлями Молотова

    Наразі ведеться розслідування. При цьому версія навмисного підпалу розглядається як одна з основних, оскільки поруч були виявлені розбиті обгорілі пляшки з гнітом. Ймовірно, в них перебувала горюча суміш.

     

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