На Запоріжжі сільраду закидали коктейлями Молотова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сільрада Водяного після спроби підпалу

Версія навмисного підпалу розглядається як одна з основних, оскільки поруч були виявлені розбиті обгорілі пляшки з гнітом

У селі Водяне Запорізької області невідомі намагалися спалити сільську раду, закидавши місцевий орган влади коктейлями Молотова 5 серпня.

Про це в понеділок, 6 серпня, повідомляє місцеве видання Медіа Центр.

Відомо, що о 12:08 пожежникам надійшов виклик від мешканців села Водяне, які повідомили про подію в сільській раді. На місці рятувальники встановили, що, попри решітки, скло у трьох вікнах будівлі було пошкоджено (вибито). Одне з приміщень постраждало від пожежі.

Наразі ведеться розслідування. При цьому версія навмисного підпалу розглядається як одна з основних, оскільки поруч були виявлені розбиті обгорілі пляшки з гнітом. Ймовірно, в них перебувала горюча суміш.