Українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач – ОТУ Північ

За попередньою інформацією літак збили чернігівські оборонці

Українські військові знищили ще один винищувач агресора. Попередньо у Чернігівській області. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

«Попередньо чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників! Разом – до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сили опору України ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.