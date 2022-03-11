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    Події в Україні

    Українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач – ОТУ Північ

    Українські військові дають гідну відсіч ворогу&nbsp; - Українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач – ОТУ Північ
    Українські військові дають гідну відсіч ворогу 
    фото з відкритих джерел

    За попередньою інформацією літак збили чернігівські оборонці

    Українські військові знищили ще один винищувач агресора. Попередньо у Чернігівській області. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

    «Попередньо чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників! Разом – до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сили опору України ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова.

    Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.

    Теги: окупанти війна літак військові #stoprussia
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    Українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач – ОТУ Північ