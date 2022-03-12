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    Події в Україні

    Stinger у дії: військові знищили ще один ворожий винищувач

    ітак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger - Stinger у дії: військові знищили ще один ворожий винищувач
    ітак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger
    фото з відкритих джерел

    Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ

    В Ізюмському районі Харківської області Збройні сили України ліквідували російський винищувач. Літак ворога знищено із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

    «Сьогодні близько 12:00 в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач. Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимівся та впав на території Бєлгородської області РФ», – йдеться в повідомленні.

    Напередодні українські військові збили літак Су-34 та чотири гелікоптери окупантів. Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

    Також вчора українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач.

    Крім того, під Києвом тероборона спалила п'ять одиниць техніки окупантів.

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    Теги: ЄС Росія ЗСУ НАТО війна літак військові Харківщина
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    Stinger у дії: військові знищили ще один ворожий винищувач