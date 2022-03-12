Stinger у дії: військові знищили ще один ворожий винищувач

Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ

В Ізюмському районі Харківської області Збройні сили України ліквідували російський винищувач. Літак ворога знищено із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

«Сьогодні близько 12:00 в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач. Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимівся та впав на території Бєлгородської області РФ», – йдеться в повідомленні.

Напередодні українські військові збили літак Су-34 та чотири гелікоптери окупантів. Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

Також вчора українські військові ліквідували ще один ворожий винищувач.

Крім того, під Києвом тероборона спалила п'ять одиниць техніки окупантів.

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