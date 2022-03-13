Переплутали з Bayraktar. Російські окупанти збили власний безпілотник

Російські окупанти збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку

Сьогодні на Харківщині російські окупанти збили власний безпілотник і доповіли своєму керівництву, що збили «Байрактар» українців. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Залужний розповів про приклад «військової майстерності» російських окупакнтів зі «збитим» українським «Байрактаром».

«Сьогодні о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК «ТОР» на висоті 3200м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА «Байрактар» наших Збройних Сил. Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію. Ось так воює «друга за потужністю армія світу», – написав він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що ця війна доводить, як далеко українська армія просунулася вперед за останні роки.

«Сьогодні армія РФ за рівнем професійності – це ми зразка початку 2014-го», – підкреслив Залужний.

Нагадаємо, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост». Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

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