Головнокомандувач ЗСУ: ми зруйнували міф про непереможність російської армії

Головнокомандувач ЗСУ: рівень російської армії сьогодні – це ми на початку 2014-го

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що війна показала, як далеко українська армія просунулася вперед за останні роки

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що українські військові зруйнували міф про «непереможність» російської армії. Про це повідомляє пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ.

«Ми зруйнували міф про «непереможність» російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на три доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці», – повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ця війна доводить, як далеко українська армія просунулася вперед за останні роки

«Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професійності – це ми зразка початку 2014-го», – резюмував Залужний.

Нагадаємо, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост». Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

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