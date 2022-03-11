Чому у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути

Кремлівська охранка демонструє доволі високий рівень кмітливості

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Пожалуй, тема с нераскрывающимися парашютами у сбитых российских летчиков (зафиксирован уже 4-й такой случай, что по определению не может быть совпадением)... весьма интересна с точки зрения методологии деятельности российских специальных служб.

Надо признать, такой весьма оригинальный и при этом достаточно простой способ гарантированной ликвидации очень неудобного свидетеля, коим несомненно есть сбитый, но выживший и катапультирующийся летчик путинских люфтваффе... достоин высокой оценки.

Это именно тот редкий случай, когда кремлевская охранка проявляет достаточно высокий уровень сообразительности и расторопности... И действительно, зачем все эти сложности со спецоперациями, обменами и прочей лабудой и тягомотиной, когда намного проще превратить весь свой летный состав, привлекаемый к «спецоперации», в банальных полусмертников... По принципу – если сбили, то гарантированно убили...

И при этом доказать ничего нельзя и взятки гладки – погиб в небе Украины, защищая мирное население от нацистов, путем его бомбардировки... Все, п*здец, фашистское ПВО, уже трижды уничтоженное, зарядило своей нацисткой ракетой в бочину и со 100%-ой вероятностью у*андошило славного путинского сокола...

Аминь!!!

Сопутствующим, конечно, ущербом могут быть всякие там несчастные случаи с несколькими авиатехниками, ответственными за исправное состояние и штатное срабатывания катапультирующего устройства на том или ином летательном аппарате... Но, это жизнь, как говорится... она, штука сложная и местами даже – небезопасная...

Нам, конечно, было бы лучше, что бы кто-нибудь из этой славной когорты катапультирующихся «краснозвездных ассов» все-таки выживал... С таким летчиком-налетчиком... всегда интересно пообщаться.

Но, по большому счету... против тотальной ликвидации всего этого сбитого летного состава путинских ВКС... мы тоже ничего против не имеем. Подготовка таких специалистов – продолжительна по времени и стоит весьма и весьма недешево. Военный летчик – товар штучный... если их родные специальные службы считают, что их тотальное забаранивание... даже при простом катапультировании... есть весьма удачным ходом, то кто мы такие, что бы им возражать...? Ускоренная ликвидация всего состава «путинских соколов»... тоже весьма неплохой для нас вариант...

Джерело: блог Костянтина Машовця

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