На Запоріжжі в «день тиші» працював агітаційний намет



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Агітатору загрожує штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У Запорізькій області в «день тиші» зафіксовано один факт порушення виборчого законодавства.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

«О 15:35 до Енергодарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по проспекту Будівельників стоїть агітаційний намет, у якому розповсюджують роздатковий матеріал, пов’язаний із виборами Президента України», - йдеться у повідомлені.

Поліцейські встановили, що в матеріалі міститься інформація, яка порушує вимоги п.17 Закону «Про вибори Президента України» в частині антиреклами кандидатів.

Стосовно жінки 1986 року народження, яка відповідала за роботу намету, складено адміністративний протокол за ст. 212-10 КУпАП (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму).

Санкція статті передбачає штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб - від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів.