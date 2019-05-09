На Запоріжжі військовий комісар «відмазував» від армії за 750 євро



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Військовому комісару загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно військового комісару Бердянського об’єднаного міського військового комісаріату, який вимагав хабар 750 євро.

Про це у середу повідомляє прес-служба ДБР.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, військовий комісар із корисливих мотивів, діючи умисно, вимагав і отримав неправомірну вигоду від військовозобов’язаного в загальній сумі 750 євро», - йдеться у повідомленні.

Ці гроші були отримані за ухилення від призову призовника на військову строкову службу до лав Збройних сил України та видачу йому військового квитка, тобто за вчинення дій, які безпосередньо входили до його службових обов’язків.

Під час отримання частини коштів, за оперативного супроводу Управління захисту економіки в Запорізькій області, військового комісара було затримано. Після цього Мелітопольським міськрайсудом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За результатами досудового розслідування дії військового комісару кваліфіковано за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини, військовому комісару Бердянського ОМВК загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.