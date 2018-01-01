У Вінницькій області схопили на хабарі високопосадовців прокуратури та поліції

Посадовців затримали «на гарячому» під час отримання хабара

У рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано першого заступника керівника однієї із місцевих прокуратур Вінницької області, начальника одного із відділень поліції ГУ НП у Вінницькій області та двох посередників, які вимагали та отримали неправомірну



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Посадовців затримали «на гарячому» під час отримання хабара

У рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано першого заступника керівника однієї із місцевих прокуратур Вінницької області, начальника одного із відділень поліції ГУ НП у Вінницькій області та двох посередників, які вимагали та отримали неправомірну вигоду в сумі $3 тис. за непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Повідомляється, що наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжних заходів.

«У кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об'єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проводиться ряд оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Додамо, що за вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За інформацію місцевих ЗМІ, йдеться про посадовців правоохоронних структур прикордонного Могилів-Подільського району Вінниччини.