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    На Запоріжжі з будівлі школи вітром зірвало новий дах

    • Розсилка
    На Запоріжжі з будівлі школи вітром зірвало новий дах

    Новий дах зірвало та перекинуло у двір учбового закладу

    В Запорізькій області, у селі Охримівка, шквальний вітер зірвав дах з будівлі школи.

    Про це повідомляє сайт Кирилівської селищної ради.

    «Новий дах, який був цього року збудований над актовою залою школи, зірвало та перекинуло у двір учбового закладу», - йдеться у повідомлені.

    Місце події обстежила спеціальна комісія, яка дійшла висновку, що іспит погодою не витримала стара цегляна кладка верхніх рядів актової зали.

    Ремонтні бригади вже приступили до усунення наслідків аварії. У селищній раді обіцяють, що упродовж місяця дах буде знову відновлений та укріплений.

    Як раніше повідомлялося, через негоду на Федотовій косі підтопило близько 40 баз відпочинку.

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