На Запоріжжі з будівлі школи вітром зірвало новий дах

Новий дах зірвало та перекинуло у двір учбового закладу

В Запорізькій області, у селі Охримівка, шквальний вітер зірвав дах з будівлі школи.

Про це повідомляє сайт Кирилівської селищної ради.

«Новий дах, який був цього року збудований над актовою залою школи, зірвало та перекинуло у двір учбового закладу», - йдеться у повідомлені.

Місце події обстежила спеціальна комісія, яка дійшла висновку, що іспит погодою не витримала стара цегляна кладка верхніх рядів актової зали.

Ремонтні бригади вже приступили до усунення наслідків аварії. У селищній раді обіцяють, що упродовж місяця дах буде знову відновлений та укріплений.

Як раніше повідомлялося, через негоду на Федотовій косі підтопило близько 40 баз відпочинку.