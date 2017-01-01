На заводі у Стрию стався вибух, загинув працівник

ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» є філією «Укрзалізниці»

У Стрию Львівської області внаслідок вибуху на ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» помер 61-річний працівник. Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. «7 грудня о 15:30 год. у м. Стрий на ДП Стрийський вагоноремонтний завод під час розпилювання металевої