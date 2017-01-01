На заводі у Стрию стався вибух, загинув працівник
- Сьогодні, 08:58
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Стрійський вагоноремонтний завод
ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» є філією «Укрзалізниці»
У Стрию Львівської області внаслідок вибуху на ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» помер 61-річний працівник.
Про це повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
«7 грудня о 15:30 год. у м. Стрий на ДП Стрийський вагоноремонтний завод під час розпилювання металевої бочки з-під невідомої речовини працівником підприємства, 1956 року народження, жителем с. Ланівка Стрийського району, стався вибух. В результаті вибуху працівник отримав травми та у вкрай важкому стані був госпіталізований до реанімаційного відділення Стрийської ЦРЛ, де о 21:40 год. від отриманих травм помер», - йдеться у повідомленні.
Причини події з'ясовуються.