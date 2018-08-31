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    На заводі в Росії стався вибух, є загиблі

    • Розсилка
    На заводі в Росії стався вибух, є загиблі

    Вибух прогримів на заводі ім.Свердлова, де виробляють вибухівку

    В Нижньогородській області РФ в результаті вибуху на заводі загинули три людини.

    Про це повідомляє російський «Интерфакс».

    Вибух стався в п’ятницю, 31 серпня, на заводі ім.Свердлова, де виробляють вибухівку.

    За інформацією джерела в службі швидкої допомоги регіону, загинули три людини, ще троє постраждали.

    Обставини інциденту з’ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що в Росії на півночі Мурманська загорілася покинута військова частина, пожежа перекинулася на склади та інші споруди.

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