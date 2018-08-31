На заводі в Росії стався вибух, є загиблі
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Розсилка
Вибух прогримів на заводі ім.Свердлова, де виробляють вибухівку
В Нижньогородській області РФ в результаті вибуху на заводі загинули три людини.
Про це повідомляє російський «Интерфакс».
Вибух стався в п’ятницю, 31 серпня, на заводі ім.Свердлова, де виробляють вибухівку.
За інформацією джерела в службі швидкої допомоги регіону, загинули три людини, ще троє постраждали.
Обставини інциденту з’ясовуються.
Раніше повідомлялося, що в Росії на півночі Мурманська загорілася покинута військова частина, пожежа перекинулася на склади та інші споруди.