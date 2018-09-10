На Житомирщині чоловік зарізав дружину і повісився



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Між загиблими постійно виникали сварки, кажуть в поліції

У Житомирській області чоловік зарізав свою цивільну дружину, після чого повісився. Про це повідомляє управління місцевої поліції в понеділок, 10 вересня.

«Вранці 9 вересня в Коростишівський відділ поліції звернулася 36-річна жителька одного з сіл з повідомленням про виявлення трупів двох людей, її 63-річного батька та його 37-річної співмешканки», - йдеться в повідомленні.



При огляді тіла жінки виявили колото-різані рани. В одязі чоловіка правоохоронці знайшли передсмертну записку. За попередніми відомостями, між цивільним подружжям постійно виникали сварки.



У рамках розпочатого досудового розслідування слідчі перевіряють, як одну з версій, можливе вбивство господарем своєї співмешканки, а потім здійснення самогубства.