  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині чоловік зарізав дружину і повісився

    • Розсилка
    На Житомирщині чоловік зарізав дружину і повісився

    Між загиблими постійно виникали сварки, кажуть в поліції

    У Житомирській області чоловік зарізав свою цивільну дружину, після чого повісився. Про це повідомляє управління місцевої поліції в понеділок, 10 вересня.

    «Вранці 9 вересня в Коростишівський відділ поліції звернулася 36-річна жителька одного з сіл з повідомленням про виявлення трупів двох людей, її 63-річного батька та його 37-річної співмешканки», - йдеться в повідомленні.

    При огляді тіла жінки виявили колото-різані рани. В одязі чоловіка правоохоронці знайшли передсмертну записку. За попередніми відомостями, між цивільним подружжям постійно виникали сварки.

    У рамках розпочатого досудового розслідування слідчі перевіряють, як одну з версій, можливе вбивство господарем своєї співмешканки, а потім здійснення самогубства.

     

    Читайте також
    вбивство розслідування Житомирщина поліція чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ