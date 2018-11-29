На Житомирщині дитсадки і школи у мороз відрізали від тепла



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Якщо до кінця дня газопостачання не буде відновлено, відділу освіти рекомендуватимуть розробити можливість відвідування дошкільнятами інших садочків, а навчання у школах тимчасово призупинити

Розрахунки з постачальником — компанією «Енергія України» було проведено вчасно і в повному обсязі

ПАТ «Житомиргаз» припинив постачання газу у котельні районного центру міста Малин, внаслідок чого без тепла залишилися 3 дитячі садочки, 2 школи та Центр дитячо-юнацької творчості. Про це повідомляється на сайті Малинської міської ради.

«У четвер, 29 листопада, о 12:00 працівниками ПАТ «Житомиргаз» від постачання газу було відключено модульні котельні закладів освіти: школи № 5, № 6, дитячі садочки № 2, № 4, № 6 та Центр дитячої та юнацької творчості, що призвело до зупинки подачі теплопостачання. Причина — непідтвердження надання лімітів від газорозподільчої компанії «Укртрансгаз», хоча розрахунки з постачальником — компанією «Енергія України» було проведено вчасно і в повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

На засіданні міської комісії цю ситуацію визнали надзвичайною та вирішили надіслати звернення до Житомирської обласної адміністрації і прокуратури. Лист-вимогу поновити газопостачання відправили також у ПАТ «Житомиргаз».

«Якщо до кінця дня газопостачання не буде відновлено, відділу освіти рекомендуватимуть розробити можливість відвідування дошкільнятами інших садочків, а навчання у школах тимчасово призупинити», — наголосили у Малинській міській раді.

Нагадаємо, 14 листопада Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону.