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    На Житомирщині дитсадки і школи у мороз відрізали від тепла

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    Якщо до&nbsp;кінця дня газопостачання не&nbsp;буде відновлено, відділу освіти рекомендуватимуть розробити можливість відвідування дошкільнятами інших садочків, а&nbsp;навчання у&nbsp;школах тимчасово призупинити - На Житомирщині дитсадки і школи у мороз відрізали від тепла
    Якщо до кінця дня газопостачання не буде відновлено, відділу освіти рекомендуватимуть розробити можливість відвідування дошкільнятами інших садочків, а навчання у школах тимчасово призупинити

    Розрахунки з постачальником — компанією «Енергія України» було проведено вчасно і в повному обсязі

    ПАТ «Житомиргаз» припинив постачання газу у котельні районного центру міста Малин, внаслідок чого без тепла залишилися 3 дитячі садочки, 2 школи та Центр дитячо-юнацької творчості. Про це повідомляється на сайті Малинської міської ради.

    «У четвер, 29 листопада, о 12:00 працівниками ПАТ «Житомиргаз» від постачання газу було відключено модульні котельні закладів освіти: школи № 5, № 6, дитячі садочки № 2, № 4, № 6 та Центр дитячої та юнацької творчості, що призвело до зупинки подачі теплопостачання. Причина — непідтвердження надання лімітів від газорозподільчої компанії «Укртрансгаз», хоча розрахунки з постачальником — компанією «Енергія України» було проведено вчасно і в повному обсязі», — йдеться у повідомленні.

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    На засіданні міської комісії цю ситуацію визнали надзвичайною та вирішили надіслати звернення до Житомирської обласної адміністрації і прокуратури. Лист-вимогу поновити газопостачання відправили також у ПАТ «Житомиргаз».

    «Якщо до кінця дня газопостачання не буде відновлено, відділу освіти рекомендуватимуть розробити можливість відвідування дошкільнятами інших садочків, а навчання у школах тимчасово призупинити», — наголосили у Малинській міській раді.

    Нагадаємо, 14 листопада Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону

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    Кабмін Житомирщина Укртрансгаз
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