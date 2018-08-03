На Житомирщині «на гарячому» затримали копа-хабарника



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Санкція статті, за якою затримали копа, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

Під час отримання неправомірної вигоди викрито та затримано поліцейського сектору реагування патрульної поліції Житомирського районного відділення поліції.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Установлено, що вказаний правоохоронець, старший сержант поліції, 02.08.2018 року вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч гривень за не створення перешкод у зайнятті підприємницькою діяльністю пов’язаною з перевезенням лісопродукції на території «підконтрольній» вказаному поліцейському», - йдеться у повідомленні.

Поліцейського затримали за результатами проведення негласних слідчих дій безпосередньо під час отримання частини хабара у розмірі 3 500 гривень.

Наразі затриманому сплановано повідомлення про підозру, подання до суду клопотань про обрання запобіжного заходу, відсторонення від посади та арешт вилученого майна.

Санкція статті, за якою затримали копа, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, додали у військовій прокуратурі.