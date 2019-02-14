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    На Житомирщині СБУ викрила на систематичних хабарах посадовця фіскальної служби

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    На Житомирщині СБУ викрила на систематичних хабарах посадовця фіскальної служби
    Фото: ssu.gov.ua

    Посадовець налагодив механізм отримання хабарів від підприємців, які продають паливно-мастильні матеріали. За нестворення перешкод у торгівлв він вимагав щомісяця 8-10 тисяч гривень з кожного комерсанта

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів керівника одного з районних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців, які займаються реалізацією паливно-мастильних матеріалів. За нестворення штучних перешкод підприємницькій діяльності він вимагав щомісячні «транші» у розмірі від восьми до десяти тисяч гривень від кожного комерсанта.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після передачі чергової частини хабара від місцевого підприємця.

    У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення правопорушнику про підозру та відсторонення від займаної посади. Тривають слідчі дії.

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