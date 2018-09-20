На Житомирщині з військової частини викрали зброю



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Інцидент стався у окремій розвідувальній роті однієї з мотострілецьких бригад, дислокованих у м. Новоград-Волинський

На Житомирщині в ніч з на 20 вересня після проведення навчальних стрільб у окремій розвідувальній роті однієї з мотострілецьких бригад, дислокованих у м. Новоград-Волинський, було викрадено п’ять пістолетів і п’ять одиниць автоматів АКС-74.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

«На місці скоєння злочину працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Житомирського гарнізону, оперативно-слідча група ГУ Нацполіції в Житомирській області, співробітники відділу військової контррозвідки Департаменту КР СБУ та військової служби правопорядку», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що до проведення першочергових слідчих дій залучені спеціалісти криміналістичної та кінологічної служб поліції, а також співробітники УСБУ в Житомирській області.

Від військової прокуратури Центрального регіону України для розкриття злочину на місце події оперативно виїхав начальник слідчого управління та група прокурорів.