  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині з військової частини викрали зброю

    • Розсилка
    На Житомирщині з військової частини викрали зброю

    Інцидент стався у окремій розвідувальній роті однієї з мотострілецьких бригад, дислокованих у м. Новоград-Волинський

    На Житомирщині в ніч з на 20 вересня після проведення навчальних стрільб у окремій розвідувальній роті однієї з мотострілецьких бригад, дислокованих у м. Новоград-Волинський, було викрадено п’ять пістолетів і п’ять одиниць автоматів АКС-74.

    Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

    Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

    «На місці скоєння злочину працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Житомирського гарнізону, оперативно-слідча група ГУ Нацполіції в Житомирській області, співробітники відділу військової контррозвідки Департаменту КР СБУ та військової служби правопорядку», - заявили в прокуратурі.

    Зазначається, що до проведення першочергових слідчих дій залучені спеціалісти криміналістичної та кінологічної служб поліції, а також співробітники УСБУ в Житомирській області.

    Від військової прокуратури Центрального регіону України для розкриття злочину на місце події оперативно виїхав начальник слідчого управління та група прокурорів.

    Читайте також
    СБУ зброя військові розслідування Житомирщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ