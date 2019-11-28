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    Тюремники бориспільської колонії «забули» відпустити засудженого, що відбув строк

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    Тюремники бориспільської колонії «забули» відпустити засудженого, що відбув строк

    Прокуратура призначила службове розслідування з метою встановлення винних в адміністрації колонії

    У Бориспільській виправній колонії № 119 «забули» відпустити засудженого після відбутого строку покарання.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    Під час особистого прийому в колонії до заступника прокурора Київської області звернувся засуджений та поскаржився на дії адміністрації установи. Зокрема, він повідомив, що строк призначеного йому судом покарання закінчився ще 9 листопада поточного року, однак він продовжував безпідставно утримуватись в установі виконання покарань.

    У ході перевірки його доводів було з’ясовано, що факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та відповідальним за обчислення строку покарання працівникам, однак звільнили особу з виправної установи лише після втручання прокуратури.

    У зв’язку з виявленим фактом 27 листопада поточного року призначено службове розслідування з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

    Раніше пресслужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявила, що умови тримання хворих в’язнів у медичній частині Київського СІЗО можуть розцінюватися як жорстокі або такі, що принижують гідність.

    прокуратура кримінал Київщина колонія засуджені
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