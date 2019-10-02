В Южному правоохоронці викрили двох наркоділків



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Двоє місцевих жителів 23-х та 30-ти років шляхом закладок розповсюджували марихуану

Працівники поліції викрили чоловіків під час розкладання наркотиків у дворах міста. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

В одного з фігурантів було виявлено та вилучено 14 поліетиленових пакетів із забороненою речовиною, в іншого – 27 таких згортків. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого наркотику складає близько 10 тисяч гривень.

«За даними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ст. 309 Кримінального кодексу України. Після проведення ряду експертиз буде вирішуватися питання про перекваліфікацію кримінального провадження», - зазначив керівник Южненської поліції Іван Могорян.