На Одещині правоохоронці викрили етнічну групу наркоторговців



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До складу злочинної групи входили більше десяти представників однієї з національних меншин, які налагодили канал постачання метадону з території сусідньої держави та інших регіонів України та збували заборонені речовини наркозалежним жителям області

Протиправну діяльність групи наркоторговців задокументували працівники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області, працівниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Встановлено, що група мала чітку структуру, у кожного з її учасників була своя роль – перевізника, фасувальника та того, хто збував наркотичні засоби. Керував усіма раніше судимий 48-річний житель Ізмаїла.

Провівши низку оперативних заходів та обшуків, правоохоронці ліквідували злочинну групу. Двом її учасникам, 42-річному чоловікові та 45-річній жінці, обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронцями живаються заходи по затриманню та притягненню до відповідальності інших учасників злочинної групи.





Досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.