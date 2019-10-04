  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині правоохоронці викрили етнічну групу наркоторговців

    • Розсилка
    На Одещині правоохоронці викрили етнічну групу наркоторговців

    До складу злочинної групи входили більше десяти представників однієї з національних меншин, які налагодили канал постачання метадону з території сусідньої держави та інших регіонів України та збували заборонені речовини наркозалежним жителям області

    Протиправну діяльність групи наркоторговців задокументували працівники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області, працівниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури області.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Встановлено, що група мала чітку структуру, у кожного з її учасників була своя роль – перевізника, фасувальника та того, хто збував наркотичні засоби. Керував усіма раніше судимий 48-річний житель Ізмаїла.

    Провівши низку оперативних заходів та обшуків, правоохоронці ліквідували  злочинну групу. Двом її учасникам, 42-річному чоловікові та 45-річній жінці,  обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронцями живаються заходи по затриманню та притягненню до відповідальності інших учасників злочинної групи.


    Досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.

    кримінал Одеса наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ