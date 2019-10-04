Психотропи для студентів: у Києві викрито дві нарколабораторії



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Під час обшуку було виявлено розфасовану порошкоподібну речовину білого кольору Фото: Прокуратура Києва

Психотропні речовини збували серед студентів столичних вузів

Київською прокуратурою спільно зі Службою безпеки України на території Києва викрито дві нарколабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетамін та прекурсору фенілнітропропен.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб займалась виготовленням психотропних речовин на орендованих квартирах з метою подальшого їх збуту серед студентів вищих навчальних закладів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, за результатами проведених обшуків вилучено обладнання для виготовлення психотропних речовин в лабораторних умовах, хімікати, розфасовану порошкоподібну речовину білого кольору у кількості близько 600 г, понад 800 таблеток, зовні схожих на МДМА, до 1 кг речовини, схожої на марихуану, понад 500 г прекурсору фінілнітропропен, фасувальні крафт-пакети та електронні ваги.

За результатами проведених судових експертиз буде вирішено питання щодо кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення злочину, та повідомлення їм про підозру за ст. 307, 311, 313 КК України.