  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині знайшли мертвою безвісти зниклу дівчину

    • Розсилка
    На Житомирщині знайшли мертвою безвісти зниклу дівчину

    Тіло, прикидане будівельним сміттям, виявили на околиці с. Бондарців

    На Житомирщині безвісти зниклу 20-річну дівчину знайшли мертвою.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

    «Заява про розшук надійшла до поліції 6 серпня. За словами матері зниклої, її дочка ще 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. За першочерговою інформацією, дівчина могла поїхати до Києва», - заявили в поліції.

    Правоохоронці розпочали низку заходів щодо встановлення місця знаходження дівчини. 8 серпня в поліцію надійшло повідомлення про виявлення на околиці с. Бондарців прикиданого будівельним сміттям тіла невідомої дівчини.

    «Поліцейські встановили, що загибла - безвісти зникла 20-річна житомирянка. Її тіло направлено для проведення експертизи та встановлення причин смерті», - повідомили в поліції.

    В рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, триває комплекс заходів для розкриття злочину і встановлення осіб вбивць.

    Раніше повідомлялося, що у Нікополі поблизу дитячого табору знайшли мертвою 13-річну школярку.

    Читайте також
    кримінал вбивство розслідування Житомирщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ