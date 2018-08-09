На Житомирщині знайшли мертвою безвісти зниклу дівчину



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Тіло, прикидане будівельним сміттям, виявили на околиці с. Бондарців

На Житомирщині безвісти зниклу 20-річну дівчину знайшли мертвою.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Заява про розшук надійшла до поліції 6 серпня. За словами матері зниклої, її дочка ще 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. За першочерговою інформацією, дівчина могла поїхати до Києва», - заявили в поліції.

Правоохоронці розпочали низку заходів щодо встановлення місця знаходження дівчини. 8 серпня в поліцію надійшло повідомлення про виявлення на околиці с. Бондарців прикиданого будівельним сміттям тіла невідомої дівчини.

«Поліцейські встановили, що загибла - безвісти зникла 20-річна житомирянка. Її тіло направлено для проведення експертизи та встановлення причин смерті», - повідомили в поліції.

В рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, триває комплекс заходів для розкриття злочину і встановлення осіб вбивць.

Раніше повідомлялося, що у Нікополі поблизу дитячого табору знайшли мертвою 13-річну школярку.