НАБУ підозрює провладного нардепа Білоцерковця в незаконному збагаченні

За час його депутатських повноважень матір політика безоплатно набула низку нерухомості у Києві

Національне антикорупційне бюро отримало доступ до електронної декларації за 2017 рік народного депутата України від БПП Дмитра Білоцерковця, яка знаходиться у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 23 квітня.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Главком» Дмитро Білоцерковець

За час його депутатських повноважень матір політика безоплатно набула низку нерухомості у Києві

Національне антикорупційне бюро отримало доступ до електронної декларації за 2017 рік народного депутата України від БПП Дмитра Білоцерковця, яка знаходиться у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 23 квітня.

Антикорупційний орган розслідує щодо нардепа кримінальне провадження за ознаками ст. 366-1, ч. 3 ст. 368-2 КК України («Декларування недостовірної інформації», «Незаконне збагачення»). У клопотанні детектива НАБУ сказано, що Білоцерковець в е-деклараціях за 2015-2016 роки не вказав інформації про членів сім'ї та їхнє майно, не задекларував відомості про інше майно, яким суб'єкт декларування та члени його сім'ї володіли або користувалися у відповідний період. Зокрема, маються на увазі його дружина Ірина Ляшенко і син Дан Білоцерковець, яких нардеп показав лише в електронній декларації за 2017 рік.

Крім цього, НАБУ з аналізу державного реєстру речових прав на нерухоме майно робить висновки, що матір політика Жанна Білоцерковець безоплатно набула у власність нерухоме майно в Києві, що може свідчити про факти незаконного збагачення народного депутата України Дмитра Білоцерковця, а саме передачу ним активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, іншій особі.

Так, 18 серпня 2016 року на підставі договору дарування матір нардепа стала власницею 20/100 часток домоволодіння ринковою вартістю 3,2 млн грн. Вказана нерухомість загальною площею 1137 кв. м розміщена на вулиці Панфіловців, 6/1 у Києві.

Того ж дня Жанна Білоцерковець знову через договір дарування стала власницею земельної ділянки площею 0,0175 га на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві.

Також протягом 31 жовтня 2016 року матір обранця подарувала дві квартири і землю іншій особі.

Раніше нардеп Дмитро Білоцерковець стверджував, що його мати Жанна Олексіївна одержала десятки мільйонів гривень у спадок від померлого чоловіка, який був севастопольським бізнесменом.

Читайте також інтерв’ю Дмитра Білоцерковця «Главкому»