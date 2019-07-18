Почалось засідання антикорупційної ради (трансляція)
Володимир Зеленський проводить засідання Нацради з питань антикорупційної політики
Засідання Національної ради з питань антикорупційної політики почалось на 30 хвилин пізніше із-за запізнення президента Володимира Зеленського.
Президент повідомив, що це фактично перше засідання за останні три роки і сьогодні «ми її перезавантаєжуємо».
На засіданні присутні керівники антикорупційних органів - директор НАБУ Артем Ситник та глава Спеціалізованної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Також в засіданні приймають участь заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, представник СБУ та інші.