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    Політика

    Почалось засідання антикорупційної ради (трансляція)

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    Почалось засідання антикорупційної ради (трансляція)

    Володимир Зеленський проводить засідання Нацради з питань антикорупційної політики

    Засідання Національної ради з питань антикорупційної політики почалось на 30 хвилин пізніше із-за запізнення президента Володимира Зеленського.

    Президент повідомив, що це фактично перше засідання за останні три роки і сьогодні «ми її перезавантаєжуємо».

    На засіданні присутні керівники антикорупційних органів - директор НАБУ Артем Ситник та глава Спеціалізованної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. 

    Також в засіданні приймають участь заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, представник СБУ та інші.

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