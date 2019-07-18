Зеленський майже на 40 хвилин запізнився на засідання Нацради з питань антикорупційної політики



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Зеленський вибачився за запізнення та коротко пояснив причину затримки: «Трафік» Кадр з онлайн трансляції засідання

З’явитися вчасно на засідання главі державі завадив трафік

Президент України Володимир Зеленський з’явився на засідання Національної ради з питань антикорупційної політики із запізненням у 38 хвилин.

Так, засідання, за даними пресслужби НАБУ, мало розпочатися о 10.00, однак фактично стартувало о 10.38 через запізнення глави держави. Без Зеленського засідання не починали – всі учасники чекали на президента.

Зеленський вибачився за запізнення та коротко пояснив причину затримки: «Трафік».

Разом із Зеленський на засідання прибули глава офісу президента Андрій Богдан та його заступник Руслан Рябошапка.

На засідання присутні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник.

Трансляцію засідання можна подивитися тут.

Як повідомлялось, раніше Зеленський розповідав про свій кортеж таке: «Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок» тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі».