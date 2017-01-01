НАБУ прийшло з обшуками до помічників Мосійчука
- Вчора, 10:03
-
Розсилка
Мосійчук заявив, що у його друзів і помічників тривають обшуки
Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявив, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у його близьких друзів і помічників. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«…В моїх близьких друзів і помічників НАБУ проводить обшуки. Вони приватні підприємці і не мають жодного відношення до державної служби, державних закупівель та будь яких способів незаконного збагачення як власне і я. Нам немає чого приховувати!» - написав Мосійчук.
За його словами, зараз на місці працюють слідчі і адвокати.
«Після закінчення слідчих дій буде зроблена офіційна заява для ЗМІ», - повідомив Мосійчук і попросив журналістів до того часу не турбувати його.
Як повідомляв «Главком», справу про замах на нардепа Мосійчука засекретили.