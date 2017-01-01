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    НАБУ прийшло з обшуками до помічників Мосійчука

    Мосійчук заявив, що у його друзів і помічників тривають обшуки
    Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявив, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у його близьких друзів і помічників. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. «…В моїх близьких друзів і помічників НАБУ проводить обшуки. Вони приватні підприємці і не мають жодного відношення до
    • Вчора, 10:03
    • Розсилка
    Ігор Мосійчук
    Ігор Мосійчук

    Мосійчук заявив, що у його друзів і помічників тривають обшуки

    Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявив, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у його близьких друзів і помічників. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «…В моїх близьких друзів і помічників НАБУ проводить обшуки. Вони приватні підприємці і не мають жодного відношення до державної служби, державних закупівель та будь яких способів незаконного збагачення як власне і я. Нам немає чого приховувати!» - написав Мосійчук.

    За його словами, зараз на місці працюють слідчі і адвокати.

    «Після закінчення слідчих дій буде зроблена офіційна заява для ЗМІ», - повідомив Мосійчук і попросив журналістів до того часу не турбувати його.

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    Як повідомляв «Главком», справу про замах на нардепа Мосійчука засекретили.

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