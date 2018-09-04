НАБУ відкрило справу проти VAB банку, яку вже було закрито через відсутність складу злочину



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Як зазначив інвестор VAB-банку Олег Бахматюк, було офіційно підтверджено, що ніякого виведення грошей з банку не було

Сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація щодо постанови Солом'янського суду про ситуацію з VAB банком, яка була винесена за поданням детективів НАБУ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Олега Бахматюка, передає «ДС».

«Звертаємо увагу ЗМІ на некоректність подання такої інформації, особливо з огляду на те, що не був узятий коментар іншого боку», - підкреслили в прес-службі.

«Так, всі факти, які були наведені в постанові суду, вже півтора року розслідувалися іншими правоохоронними органами, були проведені десятки допитів і слідчих дій, в результаті чого справа була закрита через відсутність складу злочину», - йдеться в повідомленні.

Більш того, як зазначив інвестор VAB-банку Олег Бахматюк, було офіційно підтверджено, що ніякого виведення грошей з банку не було. «Це документально підтверджено іншими правоохоронними органами, і справа була закрита. Всі ті операції, про які йдеться в поданні детектива НАБУ - були внутрішніми банківськими операціями. Гроші не виходили з банку», - сказав він.

Також в прес-службі відзначили, що представники банку неодноразово вказували представникам НАБУ на всі ці факти, але детективи НАБУ прийняли рішення ігнорувати будь-які логічні аргументи.

«Хочемо нагадати, що відповідно до закону «маски-шоу стоп» слідчі органи не мають право повторно відкривати закриті справи. Але, як бачимо, закон ігнорується і не діє. На жаль, зараз доведеться витрачати масу часу, зусиль і коштів платників податків на те, щоб довести давно доведені факти», - наголошується в повідомленні.