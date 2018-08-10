НАБУ звільнило двох детективів за порушення присяги



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Співробітники НАБУ

Один зі звільнених детективів вже намагається поновитися на посаді

Двох детективів Національного антикорупційного бюро було звільнено за порушення присяги.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

«Саме за порушення присяги було звільнено двох детективів. При чому один з них був начальником відділу. Тобто, ніхто нікого покривати не буде. Щодо одного з них чомусь було рішення про його поновлення на посаді, але апеляція ще не розглянула це рішення», - cказав Ситник.

У цьому зв'язку він назвав несправедливим рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка лише винесла догану главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

«До останнього ми вважали, що рішення щодо Холодницького буде справедливим. Тому що це дійсно грубі порушення. Якби такі дії були зафіксовані щодо детектива Антикорупційного бюро, він був би звільнений. Однозначно», - заявив Ситник.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів в інтерв’ю «Главкому», що детективи НАБУ погрожують антикорупційним прокурорам

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Джерело: Громадське