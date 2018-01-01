Набув чинності закон про запобігання домашньому насильству

Закон вводить новий термін «домашнє насильство», що розширює коло осіб, які підпадають під його дію

В Україні вступив у силу закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон був опублікований у газеті «Голос України» від 6 січня. У розділі «Прикінцеві положення» закону вказано, що він «набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування». Зокрема, закон вводить новий



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Закон вводить новий термін «домашнє насильство», що розширює коло осіб, які підпадають під його дію

В Україні вступив у силу закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Закон був опублікований у газеті «Голос України» від 6 січня. У розділі «Прикінцеві положення» закону вказано, що він «набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».

Зокрема, закон вводить новий термін «домашнє насильство», що розширює коло осіб, які підпадають під його дію. Також розширюється коло суб'єктів, які повинні здійснювати заходи в сфері запобігання домашньому насильству.

Втім, громадська організація «Ла Страда-України» вважає, що цей закон не є вичерпним, і деяких положень в ньому все ж не вистачає.

«Цей закон не вичерпним. Є багато різних положень, які мали б бути в цьому законі, але їх немає. Хоча, в цілому, позиція нашої організації полягає в тому, що цей закон кращий, ніж його відсутність. Є ціла низка інновацій, які ми оцінюємо позитивно», - заявила президент організації К. Левченко.