Суд заарештував майно голови правління «Райфайзен банку Аваль» Писарука



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Олександр Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої Фото: LIGA.net

Арешт накладено на нерухоме та рухоме майно

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно голови правління «Райфайзен банк Аваль» Олександра Писарука. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Майно заарештували», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, арешт накладено на нерухоме та рухоме майно.

Майно заарештовано згідно з рішенням суду.

При цьому співрозмовник не уточнив, яке саме майно заарештовано.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати Писарука і встановив йому заставу в 5 млн грн.

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у 11 листопада ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — «Райфайзен банку», щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку».

Напередодні колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що можливе затримання голови правління «Райфайзен банку».