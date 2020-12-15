Статус Донбасу та держбюджет: Рада проводить чергове засідання

Статус Донбасу та держбюджет: Рада проводить чергове засіданнятрансляція
Нардепи розглянуть внесення змін до Бюджетного кодексу
Верховна Рада сьогодні планує ухвалити держбюджет-2021 та відновити повноваження НАЗК.
У залі зареєструвалося 229 народних депутатів.
«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер Дмитро Разумков.
Крім того у порядку денному внесення змін до закону щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Нардепи будуть голосувати за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо особливого статусу Донбасу та змін в закон «Про запобігання корупції».
Депутати повинні також повторно розглянути доопрацьовані закони з пропозиціями президента №3491 про внесення змін до закону України про державну службу щодо кандидатського резерву та №3014 про внесення змін до закону України про державну службу щодо кандидатського резерву.
У другому читанні планується розглянути проєкт закону №4096 про внесення змін до закону України про державну службу щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.
Зазначимо, що напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.
Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.
5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.
У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.
У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.