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    Статус Донбасу та держбюджет: Рада проводить чергове засідання

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    15 грудня у&nbsp;залі зареєструвалося 229 народних депутатів - Статус Донбасу та держбюджет: Рада проводить чергове засідання
    15 грудня у залі зареєструвалося 229 народних депутатів
    Фото: ВРУ

    Нардепи розглянуть внесення змін до Бюджетного кодексу

    Верховна Рада сьогодні планує ухвалити держбюджет-2021 та відновити повноваження НАЗК.

    У залі зареєструвалося 229 народних депутатів.

    «Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер Дмитро Разумков.

    Крім того у порядку денному внесення змін до закону щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

    Нардепи будуть голосувати за включення до порядку денного та прийняття рішення щодо особливого статусу Донбасу та змін в закон «Про запобігання корупції». 

    Депутати повинні також повторно розглянути доопрацьовані закони з пропозиціями президента №3491 про внесення змін до закону України про державну службу щодо кандидатського резерву та №3014 про внесення змін до закону України про державну службу щодо кандидатського резерву.

    У другому читанні планується розглянути проєкт закону №4096 про внесення змін до закону України про державну службу щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.

    Зазначимо, що напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021

    Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

    5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон. 

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. 

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

    Теги: Верховна Рада економіка бюджет Держбюджет закон НАЗК уряд Дмитро Разумков
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