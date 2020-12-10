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    Підтримка бізнесу на час карантину: В Україні набули чинності зміни до бюджету-2020

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    <span>Карантин спричинив акція протесту підприємців в усіх регіонах України (на фото протест біля Верховної Ради, 17 листопада 2020 року)</span> - Підтримка бізнесу на час карантину: В Україні набули чинності зміни до бюджету-2020
    Карантин спричинив акція протесту підприємців в усіх регіонах України (на фото протест біля Верховної Ради, 17 листопада 2020 року)
    Фото: Радіо Свобода

    Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня

    У четвер, 10 грудня, набрали чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік. Документ був опублікований у виданні Голос України.

    Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволили спрямовувати кошти Фонду боротьби з коронавірусом і її наслідками на надання:

    • одноразової матдопомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності посилення карантину;
    • одноразової матеріальної допомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;
    • одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

    Крім того, фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат.  Відповідний закон забезпечує у 2020-2021 роки за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введеного карантину.

    Також одноразові виплати отримає і бізнес для збереження робочих місць найманих працівників. Передбачена й одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

    Найманим працівникам нададуть 8 тисяч гривень допомоги за умови:

    • основний вид діяльності їх роботодавця за станом на 31 жовтня 2020 року відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;
    • за 3 квартал 2020-го роботодавець нараховував ЄСВ;
    • середня зарплата не перевищує 30 тисяч гривень;
    • не працюють за сумісництвом.

    Для ФОПів наступні вимоги:

    • реєстрація понад 3 місяці;
    • у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці;
    • основний вид діяльності за станом на 31 жовтня відповідає переліку Кабміну тих, чия робота була зупинена;
    • якщо вони не є ФОП та працівником одночасно.

    Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо є борг по ЄСВ.

    Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони 7 грудня. 

    Читайте також: Уряд підготував порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень


    Теги: Верховна Рада Держбюджет бізнес коронавірус
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