Підтримка бізнесу на час карантину: В Україні набули чинності зміни до бюджету-2020
Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня
У четвер, 10 грудня, набрали чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік. Документ був опублікований у виданні Голос України.
Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволили спрямовувати кошти Фонду боротьби з коронавірусом і її наслідками на надання:
- одноразової матдопомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності посилення карантину;
- одноразової матеріальної допомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;
- одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.
Крім того, фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат. Відповідний закон забезпечує у 2020-2021 роки за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введеного карантину.
Також одноразові виплати отримає і бізнес для збереження робочих місць найманих працівників. Передбачена й одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Найманим працівникам нададуть 8 тисяч гривень допомоги за умови:
- основний вид діяльності їх роботодавця за станом на 31 жовтня 2020 року відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;
- за 3 квартал 2020-го роботодавець нараховував ЄСВ;
- середня зарплата не перевищує 30 тисяч гривень;
- не працюють за сумісництвом.
Для ФОПів наступні вимоги:
- реєстрація понад 3 місяці;
- у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці;
- основний вид діяльності за станом на 31 жовтня відповідає переліку Кабміну тих, чия робота була зупинена;
- якщо вони не є ФОП та працівником одночасно.
Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо є борг по ЄСВ.
Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони 7 грудня.