Підтримка бізнесу на час карантину: В Україні набули чинності зміни до бюджету-2020

Карантин спричинив акція протесту підприємців в усіх регіонах України (на фото протест біля Верховної Ради, 17 листопада 2020 року)

Карантин спричинив акція протесту підприємців в усіх регіонах України (на фото протест біля Верховної Ради, 17 листопада 2020 року)

Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня

У четвер, 10 грудня, набрали чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік. Документ був опублікований у виданні Голос України.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволили спрямовувати кошти Фонду боротьби з коронавірусом і її наслідками на надання:

одноразової матдопомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності посилення карантину;

одноразової матеріальної допомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Крім того, фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат. Відповідний закон забезпечує у 2020-2021 роки за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введеного карантину. Також одноразові виплати отримає і бізнес для збереження робочих місць найманих працівників. Передбачена й одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Найманим працівникам нададуть 8 тисяч гривень допомоги за умови: основний вид діяльності їх роботодавця за станом на 31 жовтня 2020 року відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;

за 3 квартал 2020-го роботодавець нараховував ЄСВ;

середня зарплата не перевищує 30 тисяч гривень;

не працюють за сумісництвом. Для ФОПів наступні вимоги: реєстрація понад 3 місяці;

у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці;

основний вид діяльності за станом на 31 жовтня відповідає переліку Кабміну тих, чия робота була зупинена;

якщо вони не є ФОП та працівником одночасно. Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо є борг по ЄСВ.

Відповідні зміни до бюджету Верховна Рада схвалила 4 грудня. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони 7 грудня.

Читайте також: Уряд підготував порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень



